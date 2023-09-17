تعادل سلبي في الشوط الأول بين آرسنال وإيفرتون

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال وإيفرتون بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



حرم الحكم سيمون هوبر اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي من هدف الافتتاح لنادي أرسنال في شباك فريق إيفرتون، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد جوديسون بارك.

سجل مارتينيلي هدف أرسنال الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول لكنت ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود حالة تسلل صحيح على اللاعب.



وبعدها بثلاثة دقائق وبالتحديد في الدقيقة 24 خرج اللاعب من المباراة متأثرًا بالإصابة، ونزل بدلًا منه اللاعب لياندرو تروسار.

تشكيل آرسنال لمباراة إيفرتون:

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل مجالهايس، زينتشينكو.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، فابيو فييرا.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.

يأتي آرسنال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط ذلك بعد خوضه 4 مباريات فيما انتصر خلال 3 لقاءات، وتعادل في واحدة، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل مرة وخسر 3.