محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بعض فعاليات وأنشطة المجلس التي ينفذها في قرية الشامية بمركز ساحل سليم ضمن قرى المبادة الرئاسية حياة كريمة لتمكين الفتيات وهي مبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس القومي للمرأة لتمكين الفتاة المصرية تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030) والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وتفقد المحافظ، ومرافقوه فى بداية زيارته للمبادرة المقامة بمقر مركز شباب قرية الشامية بمركز ساحل سليم، فعاليات مبادرة نوارة والتقيا بعض الفتيات المشاركات فى مبادرة نوارة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستثمار في الفتيات وتحقيق التمكين لهن من خلال إجراء حوارات بين الأجيال المختلفة لافتة إلى أن الفتيات يشكلن خمس السكان حيث يوجد 20 مليون فتاة في مصر دون سن 19 عاما مؤكدة حرص الدولة على الاستثمار في ملف تمكين الفتيات كون مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النابعة من إرادتها السياسية.

وأضافت أن الحكومة المصرية تضع تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر" من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل 13.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معًا في برنامج واحد بعنوان "دوي يا نورة" تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن رحلة التمكين مع "دوي يا نورة" بخمس مراحل رئيسية وهي مرحلة الإعداد وبناء القدرات، وتنفيذ حزمة التمكين بما في ذلك محو الأمية المالية والرقمية وإشراك الآباء والمجتمعات من خلال إجراء حوارات بين الأجيال المختلفة ونظم الإحالة للحماية من العنف ضد المرأة والفتاة وحماية الطفل على الانترنت وفيما يتعلق بالصحة والتغذية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وأخيرًا الاستمرار في برامج الشباب والشمول المالي للمرأة.

من جانبه أكد محافظ أسيوط، أن الدولة بقياة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصطلقت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتمكين الفتيات وتفعيل دورهن لبناء مصرنا الجديدة لافتا إلى أن الاستثمار في الأطفال والفتيات هو أحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة مما يظهر بوضوح في الجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات.

وشهد المحافظ ورئيس المجلس القومي للمرأة، حوار تفاعلى مع "نورة" من خلال شاشة تفاعلية وتحدثت الدكتورة مايا مرسى ل "نورة" عبر الشاشة التفاعلية وحيث تقوم على فكرة الواجهات التفاعلية تقوم على وضع شاشه إليكترونية تفاعلية مزوده بكاميرا وأجهزة صوت وتكون موجودة بداخل الفاعلية المقامة والغرض منها التفاعل مع الزوار وعلي الناحية الأخري يوجد استوديو يضم فريق عمل تقني مهمته تحويل الحركة والصوت لتتفاعل مع الزائرين عبر تقنيه تسمي 3D Molding وهي حساسات إلكترونية توزع علي جسد الممثل لتنقل الحركة إلي حاسب آلى وتحوله إلى الشكل الرقمي بحيث يمكن التفاعل معها والتحدث إليها كما لو أنها شخص حقيقي لكن بشكل الكتروني

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يشهدان ميسرات نورة للفتيات بقرى حياة كريمة