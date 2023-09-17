تشافي يجدد تعاقده مع برشلونة حتى عام ٢٠٢٦

كشفت صحيفة الماركا الأسبانية ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني قد قام بالفعل بتجديد تعاقده مع النادي الكاتالوني حتى عام ٢٠٢٦ الا ان الأعلان الرسمي سيتم خلال عدة ايام .

وقالت صحيفة الماركا إدارة برشلونة اتفقت مع تشافي على تجديد تعاقده حتى عام ٢٠٢٦ تحت شروط محددة منها تحقيق بطولات للنادي الكاتالوني خلال مدة التعاقد بحيث سيتم تجديد تلقائيا حال تحقيق بطولة واحدة على الاقل اما في حالة عدم تحقيق اي القاب فسيتم مراجعة التعاقد بحيث يدخل الطرفين في مفاوضات حول تجديد التعاقد من عدمه .

و قالت صحيفة الماركا ان الاتفاق تم بين إدارة برشلونة وتشافي هيرنانديز منذ فترة طويلة الا ان إدارة برشلونة تتريث في الاعلان عن تجديد التعاقد حيث ترى ان هناك امورا أخرى اهم للتركيز عليها غي المرحلة الحالية منها تجديد عقود بعض الاعبين و الوصول إلى حلول للازمة الاقتصادية التي يمر بها النادي حاليا .

تجديد عقود الاعبين الشباب أولوية البارسا

وعلى صعيد اخر أكدت صحيفة الماركا ان إدارة برشلونة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على تجديد عقود الاعبين الشباب لامين يامال و أليخاندرو بالدي حيث ترى إدارة البارسا ان لامين يامال واليخاندرو بالدي يمثلان مستقبل النادي والتجديد لهما اولوية قصوى وبعدها سيتم التظر في تجديد تعاقد لاعب خط الوسط الهولندي فرانكي دي يونج الا ان الادارة ليست في عجلة لتجديد تعاقد فرانكي دي يونج حيث أن تعاقد النجم الهولندي مازال ممتدا حتى عام ٢٠٢٦ .