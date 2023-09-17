الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تغير المناخ سيجعل الظواهر المناخية المتطرفة الرطبة والحارة أكثر شدة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

خلصت دراسة جديدة إلى أن هطول الأمطار المتزامن مع درجات الحرارة القصوى سيصبح أكثر شيوعًا وشدة وانتشارًا في ظل تغير المناخ، أكثر من الظروف الجافة والحارة.

 

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء الصينيين، أن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تتلقى بالفعل كميات كبيرة من الأمطار، مثل شرق الولايات المتحدة وشرق وجنوب آسيا وأستراليا ووسط إفريقيا.

 

وقالت الدراسة إن الظواهر المتطرفة الرطبة والحارة يمكن أن تؤدي إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية وتدمير المحاصيل.

 

وخلصت الدراسة إلى أنه من الضروري تطوير استراتيجيات التكيف مع المناخ التي تأخذ الظروف الرطبة الحارة في الاعتبار.

 

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