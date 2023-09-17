لخلاف على الميراث.. مزق جسد ابن خاله طالب ثانوي

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شربين في محافظة الدقهلية القبض علي عامل مزق جسد ابن خاله الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري بقرية الضهرية مركز شربين علي إثر خلافات بين الوالدين علي الميراث.

بأت الواقعة بوجود خلافات بينهما وحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وتلقى لواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من لواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لعميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي، باستقبال طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وآخر قطعي أسفل الإبط الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس " تعد من آخرين ولا يمكن استجوابه.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة رئيس المباحث، لمستشفى وبسؤال والدة المصاب (39 سنة)، ربة منزل اتهمت ابن عمة المصاب ويدعى إسلام.ص.م.ع (17 سنة)عامل مقيم بذات القرية بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية لوجود خلافات بين والد المصاب ووالدة المتهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

