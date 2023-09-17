الحكم يحرم مارتينيلي من هدف واللاعب يخرج مصابًا أمام إيفرتون

حرم الحكم سيمون هوبر اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي من هدف الافتتاح لنادي أرسنال في شباك فريق إيفرتون، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

“الفار” يحرم مارتينيلي وأرسنال يخسر لاعبه بسبب الإصابة

سجل مارتينيلي هدف أرسنال الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول لكنت ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود حالة تسلل صحيح على اللاعب.

وبعدها بثلاثة دقائق وبالتحديد في الدقيقة 24 خرج اللاعب من المباراة متأثرًا بالإصابة، ونزل بدلًا منه اللاعب لياندرو تروسار.

القدر حول فرحة أرسنال وجمهورة من تسجيل هدف لفقدان لاعب بسب الإصابة بعد إلغاء هدفه في شباك إيفرتون، وينتظر الجهاز الفني معرفة حالة اللاعب من خلال التقرير الذي سيخرجه الجهاز الطبي للجانرز.

صور من إصابة مارتينيلي والهدف الملغي