رئيس المجلس القومي للمرأة تتفقد معرض فني بمركز تأهيل ذوي الإعاقة بأسيوط

زارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، محافظة أسيوط اليوم حيث استمعت إلى عرض فني قامت به مجموعة من الفتيات في مدرسة نوتردام بالمحافظة. وقامت أيضًا بزيارة معرض لفتيات مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي، على زيارة معرض أقيم في مقر ديوان المحافظة.

واستعرضت المعرض العديد من المشغولات اليدوية مثل التلي والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات والاكسسوارات، بالإضافة إلى بعض الصناعات الغذائية.

وشدت الدكتورة مايا مرسي بالذهاب لزيارة مطبخ المصرية، وكان مرافق لها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والنائبة سناء السعيد، عضو المجلس، والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس.

وكانت هناك السيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة المرأة بالأمم المتحدة، وعدد من قادة المحافظة والمجلس القومي للمرأة. تمت زيارة المطبخ في إطار برنامج إعادة التأهيل الذي يهدف إلى توفير فرص التدريب والإنتاج الحرفي للنساء، واستخدام مهاراتهن في الطهي وإعداد الطعام ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كنتيجة لهذا التدريب.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمرأة وتشجيعها على التعبير عن مواهبها ومهاراتها من خلال المشاركة في المعارض الفنية والحرفية. كما تهدف هذه الزيارة لتعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة ودعمها في اكتساب مهارات جديدة وتطوير ذواتها.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن إعجابها البالغ بالمهارات والإبداعات التي قدمتها الفتيات في المعارض، وأشادت بجودة المشغولات اليدوية المعروضة. كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة سيعمل على دعم وتشجيع المراكز والمدارس النسائية لتعزيز قدرات النساء وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

على صعيد آخر، قامت الدكتورة مايا مرسي، بلقاء عدد من الفتيات في محافظة أسيوط للاستماع إلى قصصهن وتجاربهن وتحفيزهن على تحقيق أحلامهن وتحقيق أهدافهن في الحياة.

وأشارت الدكتورة مرسي، إلى أنها ستعمل على توفير الدعم اللازم لهن من أجل تحقيق نجاحاتهن الشخصية والمهنية، وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.