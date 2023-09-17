صالح الدرعة: منصات التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة للترويج السياحي للدول

أكد الإعلامي والمؤثر الاجتماعي صالح الدرعة أهمية الإعلام الجديد في الدول العربية، حيث أنه يلعب دورًا محوريًا في الترويج السياحي والمجتمعي للدولة.

وأوضح صالح الدرعة أن الإعلام الجديد أصبح منصة مهمة لمناقشة موضوعات المجتمع والترويج للدولة وللأحداث الكبرى، كما أنه يساهم في نقل صورة حضارية للبلدان، ما من شأنه أن يدعم قطاع السياحة.

وشدد صالح الدرعة على أهمية بذل المزيد من الجهد في سبيل مواصلة الترويج للدول العربية سياحيًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العديد من الدول العربية باتت تتمتع بوجهات ومقاصد سياحية تستطيع أن تُنافس بها كبرى الدول.

ولفت صالح الدرعة إلى أن دول العالم باتت تعيش في الفترة الأخيرة من أحداث عالمية كبيرة جعل الإعلام الجديد مُساهمًا فعالًا في نقل صورة حضارية للبلد، ما من شأنه أن يدعم قطاع السياحة إلى حد كبير.

واوضح صالح الدرعة أن التغطيات المُستمرة للأحداث عبر منصات التواصل الاجتماعي تُعبِّر بصورة كبيرة عن نبض المُجتمع، وعلى ذلك شدد على أهميَّة المنصات الاجتماعية خلال الفترة الحالية لتكون مُساندًا مع الإعلام التقليدي.

وأكد صالح الدرعة، حاجة الساحة الإعلامية عمومًا وقطاع الإعلام المُتمثل بمنصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة لبذل مزيد من الجهد في سبيل مواصلة الترويج للدول سياحيًا.