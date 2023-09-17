محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفقة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، المطبخ المصري بمقر مركز تأهيل الفتيات المعوقات بمركز الفتح وهو وحدة إنتاج يتم فيه تدريب النساء على إدارة المطابخ الكبيرة، وإعداد الولائم والحفلات، لتشجيعهن على استخدام مهاراتهن في الطهي لإنشاء مشروع صغير مدر للربح، بالإضافة إلى تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر التي لا تستطيع، كأحد مخرجات المبادرة، في قرى المبادرة الرئيسية العيش الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقا لرؤية مصر 2030.

ورافقهم خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وإيزيس، ومحمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى لبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وبدأ حفل الاستقبال بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط غناء النشيد الوطني لجميع الحضور. ثم تفقدت معرض الفتيات بالمركز الذي يضم الحرف اليدوية. بعد ذلك، تفقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسيوط الأنشطة التي يتم تنفيذها في المطبخ المصري، واطلعتا على كيفية قيام النساء المدربات بإعداد الطعام والولائم الكبيرة والوجبات. المواد المعدة والتي يتم توزيعها على الأسر المحتاجة للرعاية كأحد نتائج المبادرة.

وفي الوقت نفسه يعتبر هذا التدريب نواة مشروع صغير سيستفيد منه الطلاب.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المطبخ المصري هو مطبخ مجتمعي ذو بعد للتنمية المستدامة يقوم على توفير فرص التدريب والإنتاج الحرفي للنساء باستغلال مهاراتهن في الطهي وإعداد الطعام ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة الطعام للسكان، ومن نتائج هذا التدريب الأسر الأكثر احتياجاً حيث تتلقى النساء التدريب على يد إحداهن، ويتعرف الطهاة المؤهلون من المحافظة على أساليب التخطيط والطلب والتحضير وإعداد الطعام للولائم الكبيرة والوجبات المعدة، وحساب الكميات الاقتصادية، وتلبية معايير جودة الغذاء، وتخطيط العمالة للمساعدة في المطبخ.

وأشاد اللواء عصام سعد، بالمطبخ المصري وما شهده من تدريب مميز للفتيات.

وأشادت بالجهود التي تبذلها مقررة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مروة كدواني وأعضاء المجلس بالمحافظة لتمكين المرأة من القيام بالمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مساعدة المجلس للأسر المحتاجة للرعاية وتنظيم المشروعات الصغيرة. الأنشطة المختلفة ضمن حياة كريمة.

من جانبها أوضحت الدكتورة مروة كدواني أنه تم تدريب 90 سيدة من قرى مبادرة الحياة الكريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبيرة، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات، وإعداد الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى تقديم 150 وجبة للأسر المعوقة بقرى فيدا دقنة كأحد منتجات المبادرة.

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح

محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المطبخ المصري لتدريب النساء بالفتح