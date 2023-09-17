الوادي الجديد تواصل طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

تستمر عمليات بيع الدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لديوان عام محافظة الوادي الجديد، والوحدات المحلية في المراكز والقرى، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحكومة المحلية لمكافحة التلاعب في الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وكجزء من جهود المحافظة لضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستمرار جهود توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تعمل المنافذ الثابتة والمتنقلة على توفير الدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة عن الأسواق التجارية، حيث يتم تحديد أسعارها بناءً على التكلفة الفعلية للمنتج، مع مراعاة الربح المعقول للتجار المشاركين في البرنامج.

تقوم الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بتنظيم فعاليات البيع المتنقلة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والجمعيات الزراعية المحلية، حيث يتم تخصيص أماكن ثابتة للبيع في المراكز التجارية والأحياء السكنية، بالإضافة إلى تنظيم جولات للمحافظة على التواجد في القرى البعيدة عن المراكز الرئيسية.

تحظى هذه المبادرة بترحيب كبير من قبل المواطنين، حيث يعتبرونها فرصة هامة للحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة وبجودة عالية. وتسهم هذه المبادرة أيضًا في تشجيع المنتجين المحليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات.

وتأتي مبادرات محافظة الوادي الجديد في إطار سعيها المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتعزز الشراكة بين الحكومة المحلية والتجار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة بنجاحها وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المنتجات الغذائية الأساسية، مما يعزز التوازن في الأسواق ويساهم في تحسين حياة المواطنين. بذلك، يواصل المحافظة تحقيق توجهات القيادة السياسية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظة الوادي الجديد تستمر في طرح الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين