بفستان من الورود الحمراء| ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها رفقة ابنتها

ظهرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في حفل توزيع جوائز نيكلوديون كيدز أبوظبي 2023، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ومفعمة بالحيوية والأنوثة بجانب ابنتها التي لم تكشف عن ملامحها.

الإعلامية ريا أبي راشد

وتألقت ريا أبي راشد بفستان مثير بصيحة الكب المنفوش ومطرز بالورود الحمراء المبهجه مع أرضية باللون الأبيض، كما تميز بصيحة المشد؛ ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، ولم تتزين بأي مجوهرات؛ لتسلط الضوء على فستانها الساحر وملامحها الجذابة.

الإعلامية ريا أبي راشد

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ريا تصفيفة شعر بسيطة، فتركت شعرها الأشقر يتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

الإعلامية ريا أبي راشد

ووضعت ريا أبي راشد مكياجًا مثير، مرتكز على لون الشفا، حيث إعتمدته باللون الأحمر الصاخب، ووضعت ألوان بسيطة حول العين، فإختارت الكحل النود وماسكرا باللون الأسود؛ لتحصل على عينين جذابتين.

الإعلامية ريا أبي راشد وابنتها

وظهرت ابنة ريا أبي راشد بفستان أنيق يتماشى مع الأجواء الصيفية، فتميز بألوانة المبهجة والمتعددة بالإضافة لأكتاف مصنوعة من الكرانيش، والتي أضافت لمسة مميزة للفستان، كما إعتمدت تصفيفة الضفيرة على كل جانب، ثم ربطتهم شكل ذيل حصان يتدلى من الخلف.