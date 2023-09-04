ريا أبي راشد تتألق بالكب اللامع في مهرجان فينيسيا

تعد الإعلامية ريا أبي راشد من أبرز الإعلاميات اهتمامَا بعالم الموضة لتتألق بإطلالات ساحرة تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي والغربي وهذا ما اكدته في أحدث إطلالاتها أثناء حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي 2023.

ريا أبي راشد





وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة، تشبه نجمات هوليوود، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش لامع أتسم بألوان الألوان الطبيعية الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حقيبة.

ريا أبي راشد

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها لأعلى كعكه ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وتفضل ريا أبي راشد ارتداء التصاميم اللافته بشكل يعكس انوثتها وقوامها الأوروبي الممشوق دون الميل للجرأة وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

ريا أبي راشد

ريّا أبي راشد

ريّا أبي راشد (بالإنجليزية: Raya Abirached)‏ (12 مايو 1977 -)، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

ريا أبي راشد

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

ريا أبي راشد

سيرتها

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

ريا أبي راشد

حياتها المهنية

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.