طب الأسنان بأزهر أسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

التقى الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالدكتور مصطفى عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق في إطار زيارته لكلية طب الأسنان في أسيوط بحضور الدكتور خالد صديق، العميد السابق للكلية، والدكتور عماد بريقع، وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا، والدكتور دياب الحداد، والدكتور فتحي أبو زيد، وكيل الكلية السابق، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. تمت مناقشة عدة قضايا، أبرزها ملف تقدم الكلية للحصول على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وتحدث الدكتور محمد عبد المالك، عن أهمية تعزيز التعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسات التعليم والبحث العلمي الأخرى على المستوى المحلي والدولي. كما تطرق إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على البحث العلمي والابتكار والمستجدات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. كما تمت مناقشة بعض الإجراءات والسياسات التي يتبعها مجلس الشيوخ لتطوير جامعة الأزهر وتحسين جودة التعليم فيها.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى عبد الغني عن تقديره للجهود التي يبذلها الدكتور محمد عبد المالك في تطوير جامعة الأزهر وتحقيق الرؤية والأهداف المسطرة لها. وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة ومختلف الجهات المعنية من أجل تحقيق أعلى مستويات التعليم والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجميع عن تفاؤلهم وثقتهم في مستقبل جامعة الأزهر وتطورها المستمر في مجال التعليم والبحث العلمي. وأكدوا على ضرورة توفير الدعم اللازم للجامعة من أجل تحقيق ريادتها الأكاديمية وتطلعات المجتمع المصري في تحقيق التقدم والتنمية.

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد

كلية طب أسنان الأزهر باسيوط تبحث الحصول على شهادة الجودة والاعتماد