جامعة الأزهر بأسيوط تناقش الأهداف المستقبلية لوحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية

اجمتع اليوم مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية لفرع أسيوط، في اجتماعه رقم 35، حيث تمت مناقشة محضر الاجتماع بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور نبيل يونس مدير الوحدة، والدكتور جمال سلطان عميد كلية الصيدلة للبنات، والدكتور أسامة عرفات أمين وكيل كلية الشريعة والقانون، والدكتور أبو بكر عبد الهادي وكيل كلية العلوم، والمحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وجمال طاهر سيد سكرتير الوحدة.

وناقش الاجتماع عدد من الأمور المتعلقة بالوحدة ودورها في خدمة فرع الجامعة.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالدور المتميز للوحدة وإنجازاتها المحققة في فرع الجامعة للوجه القبلي.

وحرص الاجتماع، على مناقشة تطوير التطبيقات العلمية والتكنولوجية في فرع أسيوط، وتمت مناقشة العديد من الأمور التي تشمل رؤية المجلس والأهداف المستقبلية للوحدة، بالإضافة إلى تقييم الأداء ومراجعة خطة العمل الحالية.

وتم توضيح أهمية استخدام التكنولوجيا في البحث العلمي وتطوير التطبيقات العلمية لتحسين العملية التعليمية والبحثية في الفرع. تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التطبيقات والسبل التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذه التحديات.

وتم التركيز أيضًا على ضرورة توفير التدريب والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في البحث العلمي. تمت مناقشة واقتراح استراتيجيات جديدة لتحسين عملية التطوير وتطبيق التكنولوجيا في الفرع.

كما تمت مناقشة الاحتياجات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير وتطبيق التكنولوجيا في الفرع. تم استعراض الميزانية المتاحة ومناقشة وسائل توفير التمويل المحتملة.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي في فرع أسيوط وتطويرها لكي تصبح أكثر تطورًا وابتكارًا في مجال التطبيقات العلمية والتكنولوجية. سيعمل مجلس إدارة الوحدة على تنفيذ القرارات والتوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

إجتماع مجلس إدارة وحدة التطبيقات العلمية والتكنولوجية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط