نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الطب

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، سير أعمال امتحانات الفرقة الرابعة في كلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، وكان برفقته الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية والدكتور حسني المصري وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ضرورة توفير وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأشاد بحسن وانضباط لجان الامتحانات في الكلية

وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن اهتمامه الكبير براحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث أكد على ضرورة توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان. كما أشاد بالحسن والانضباط الذي يتمتع بها لجان الامتحانات في الكلية.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام جامعة الأزهر بتوفير بيئة تعليمية مثالية ومريحة للطلاب، حيث تولي الجامعة أهمية كبيرة للعملية التعليمية وسير الامتحانات بشكل سلس ومنظم.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن شكرهم وامتنانهم للدكتور محمد عبد المالك على اهتمامه ومتابعته المستمرة لسير الامتحانات وتوفير الراحة لهم. وأعربوا عن تقديرهم للحسن التنظيم في لجان الامتحانات بالكلية.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بطب الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بطب الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بطب الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بطب الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفرقة الرابعة بطب الأزهر