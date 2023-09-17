قبل الحذف.. صور من حفل زفاف محمود حجازي| فستان جريء وورود زرقاء

احتفل الفنان محمود حجازي بالأمس بزفافه من امرأة خارج الوسط الفني، وسط الأهل المقربين فقط، داخل إحدى القاعات بنيويورك، وعلى الرغم من محاولة "حجازي" من حذف أي صور مشارة له تتعلق بحفل زفافه، إلا أن "بوابة الوفد" استطاعت الحصول على بعض اللقطات من الحفل.

حفل زفاف الفنان محمود حجازي

وظهرت العروس بفستان مُجسم باللون الأبيض، يبرز أنوثتها ومكشوف الصدر والأكتاف، وتميز بتطريزات ناحية الصدر بالإضافة للتُل المدرج والمنفوش في نهايته؛ مما أعطى لمسة مميزة وأنيقة.

وعلى عكس أي عروس، فإختارت باقة الورد باللون الأزرق، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة وأنسيال وخاتم.

محمود حجازي وزوجته

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عروس محمود حجازي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت مكياجًا بسيط، فرسمت عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.

وظهر الفنان محمود حجازي ببدلة العرس باللون الأسود مُزينة بوردة نفس لون باقة الورد التي تحملها العروس، وارتدى أسفلها قميص أبيض مع ببيون باللون الأسود.