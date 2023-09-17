ليست ولاء الشريف.. محمود حجازي يكشف وجه عروسته في عقد قرانه

أعلن الفنان محمود حجازي عقد قرانه بالأمس، وشارك متابعيه ببعض اللقطات داخل أحد المساجد بنيويورك، ليكشف أخيرًا عن وجه زوجته والتي ظهرت أنها ليس لها علاقة بمجال الفن والتمثيل.

محمود حجازي وزوجته

وشارك حجازي متابعيه أسعد لحظات بحياته أثناء دخوله القفص الذهبي للمرة الثانية بعد الإعلامية أسما شريف منير، ليظهر وهو يقبل يد زوجته في إحدى اللقطات، وآخرى عند انعقاده القران.

محمود حجازي وزوجته

وكتب الفنان محمود حجازي عبر منشوره على إنستجرام قائلًا: " الحمد لله كتبنا الكتاب.. ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب ".

محمود حجازي وزوجته

وظهرت العروس بفستان بسيط مصنوع من قماش الدانتيل الناعم ومبطن باللون الأبيض، وتميز بأكمامه الفضفاضة الشفافة، وقصته محددة الخصر، والتي أبرزت نحافة خصرها، وأضافت له وشاح على الرأس؛ ليتناسب مع أجواء الإحتفال بعقد القران داخل المسجد.