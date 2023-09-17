قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في بلاط بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن تسيير قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، إلى قريتي تنيدة والذخيرة بواحة بلاط بالمحافظة، وسيبدأ العمل يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة الطبية بقرى تنيدة الخميس المقبل ستستمر لمدة يومين الخميس والجمعة، لافتاً إلى أن القافلة الطبية بالقرى. الذخيرة والقرى المجاورة لها يومي السبت والأحد المقبلين. وأشار محروس إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، بما في ذلك الطب الباطني، وطب الأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، وطب الأسنان، والقلب، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى أطباء خدمات الأشعة والتحاليل. بالإضافة إلى صيدلية تتوفر فيها جميع الأدوية. كما يتم تحويل الحالات التي تتطلب عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن وزارة الصحة تنفذ قوافل طبية إلى المحافظات الحدودية والبلدات الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. .

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين، وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، وتحمل تكاليف علاجهم الشامل والمتكامل، لتحقيق الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه وزارة الصحة. دعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى “الحياة الكريمة”، وهي بناء الإنسان المصري، تبدأ بالفحص الطبي والعمليات إذا لزم الأمر، وتنتهي بالعلاج الذي يجب الاستغناء عنه.