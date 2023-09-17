فيوتشر يسقط أمام سينجيدا يونايتد التنزاني بالكونفدرالية

سقط فيوتشر أمام سينجيدا يونايتد التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

سجل كارلنو مدافع سينجيدا الهدف بعد تمريرة على طبق من ذهب للاعب لوبويا، الذي سدد بقوة على يسار جنش حارس فيوتشر، معلنًا أول أهداف اللقاء للفريق التنزاني، في الدقيقة 52.

وخاض فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش في حراسة المرمى.

في الدفاع: عمر كمال ، علي الفيل ، محمود رزق ، محمد ربيعة

في الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، علي زعزع ، ناصر ماهر ، عبد الكبير الوادي

في الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة البدلاء:

احمد يحيى ، خالد رضا ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، ايمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، احمد عاطف ، محمد محمود