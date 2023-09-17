قائمة بنوعية الأدوية المحظور تناولها بدون استشارة الطبيب.. الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأدوية التي يجب استشارة الطبيب قبل تناولها ويجب تحديد الجرعات من قبل الصيدلى مع الالتزام بفترة العلاج خاصة المضادات الحيوية، مؤكدة أن الفحص الطبى هام قبل الحصول على أدوية بدون استشارة الطبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الأدوية التى يجب عدم الحصول عليها بدون استشارة الطبيب والتى تتضمن:

1- المسكنات

2- خوافض الحرارة

3- المضادات الحيوية

4- مهدئات السعال

5- أدوية أمراض الإسهال

تقديم 381 ألفًا و638 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية:

كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفًا و638 خدمة، من خلال حملة 100 يوم صحة أمس السبت 16 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و968 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفًا و392 خدمة.

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و84 مولودًا، فيما قدمت 28 ألفًا و374 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.