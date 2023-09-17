رئيس جامعة أسيوط يكلف الدكتور خالد صلاح بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتور خالد صلاح سعيد عبد المجيد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة لمدة عام.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور خالد صلاح بالنهوض بكافة قطاعات الكلية، وضرورة العمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن كلية الفنون الجميلة من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد صلاح حاصل على ماجستير التصميم المعماري بقسم الهندسة المعمارية من كلية الهندسة بالجامعة، ثم الدكتوراه فى ذات التخصص من كلية العمارة والهندسة المدنية والمساحة – صوفيا- ببلغاريا عام 2005، وشغل العديد من المناصب منها: مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة خلال الفترة من 9 / 2019 وحتى 9/ 2021، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير كلية الهندسة وتأهيلها للاعتماد في الفترة من يناير 2008 وحتي نهاية 12/2011، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية خلال الفترة من فبراير 2010 ولمدة عامين، ومنسق برنامج هندسة العمارة الداخلية فى الفترة من سبتمبر 2009 وحتى نفس الشهر عام 2012، وأمين اللجنة المركزية لاخلاقيات البحث العلمي في الجامعة منذ 2022.