التحالف الوطني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة (شاهد)

أشاد حسين برهام، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الإعفاءات وزيادة المعاشات والأجور خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله.

وأكد “برهام” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن التحالف يعمل مع جميع المؤسسات كنسيج واحد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن أهالي محافظة بني سويف كانوا سعداء للغاية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وواصل برهام أن هناك قاعدة بيانات للتحالف الوطني حول الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مؤسسات التحالف الوطني تتعاون مع بعضها وينقسمون إلى أجزاء من أجل الوصول لجميع الأهالي في جميع المحافظات لتقديم كراتين المواد الغذائية وأدوية فضلًا عن لعب الأطفال إلى جانب تمكين المرأة المعيلة والتمكين الاقتصادي وغيرها من الاحتياجات.

وأوضح أن جميع مؤسسات التحالف تعمل كنسيج واحد من أجل تحقيق أكبر استفادة من الأسر الأولى بالرعاية في كل قرى ومحافظات الجمهورية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع المواطنين من قلبه أمس، وأكد أنه يشعر بالظروف التي يمرون بها، معتبرا أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، أمس، تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتعد خطوة جيدة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الأفراد على مستوى الجمهورية.