طلاب جامعة سوهاج تطالب الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الإنجازات

نظمت جامعة سوهاج ندوة بعنوان " الموقف الراهن والتحديات التي تواجه مصر"، والذي حاضر بها الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، وعضو مجلس النواب، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الحامعة والمحاسب أشرف القاضي آمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، عدد من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب، و ذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالمقر الجديد للجامعة.



واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالإعلامي مصطفي بكري أبن محافظة قنا أحد الشخصيات الوطنية المخلصة والمحبه للوطن، مؤكداً أن الجامعة تحرص علي استضافة العديد من الشخصيات الوطنية لرفع مستوى الوعي الوطني لدي الطلاب، و تعريفهم بمجريات الأمور فى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وترسيخ مفهوم المواطنة لديهم، خاصة و أن الشباب هم العمود الفقرى للدولة، وهم أمل الغد المشرق لبناء الجمهورية الجديدة.



وأكد النعماني، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تعبر بالشعب لبر الأمان، من خلال إتخاذ العديد من الإجراءات للإصلاح الإقتصادي لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مطالباً الشباب بالإصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس بإعتبارهم الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، من أجل استكمال مسيرة التنمية والانجازات و بناء مصرنا الحبيبة.



وخلال التدوة استعرض الاعلامي مصطفي بكري المراحل التي مرت بها مصر أعقاب أحداث ثورة ٢٥ يناير وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو وماتلاها، وكيف استطاعت القيادة المصرية التصدي لهذه المخاطر. وتحدث عن 11/11 والتي أثبت مدى الوعى الذى وصل إليه الشعب المصري وخوفه على وطنه، مؤكداً ان الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتهم، و حمي مصر من حرب أهلية وفتنه طائفية،وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان.



وتحدث بكري عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، محذراً من الانصياع وراء الاخبار المسمومة والشائعات المغرضة التى تبث من الداخل والخارج من المتأمرين والخونة بغرض إسقاط مؤسسات الدولة المصرية ، وضرورة التصدي لهم بسلاح الوعى والمعرفة والجهد والإدراك لأهمية هذه المرحلة وحجم التحديات، مشيداً بالنقلة النوعية والانجازات التي تشهدها جامعة سوهاج في كافة قطاعاتها، باعتبارها نموذج مُشرف ومنارة للعلم بجنوب صعيد مصر.



وجدير بالذكر أن الندوة اتسهلت بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الجامعة من إنتاج المركز الاعلامي.



وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للرد علي تساؤلات واستفسارات الطلاب، كما كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الكاتب الصحفي مصطفى بكري تقديراً له.