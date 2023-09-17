جامعة أسيوط تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم اجتماعاً تحضيرياً؛ لمناقشة رؤية واستعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ١٩٧٣، واستعراض خطة العمل المقترحة لتدشين الاحتفالية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والعقيد أحمد عمر سليم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري الادارات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إحياء الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيد يأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدي طلابها،

وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الانتماء والوطنية، وتعريف الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر، لافتا بأهمية الاحتفالات الوطنية والدور الذي تقوم به في تنمية الوعي المجتمعي بأهمية الوحدة والتلاحم، والتعاون من أجل وطن مزدهر.

ومن جانبه، ذكر الدكتور أحمد عبد المولي نائبه لشئون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة لإقامة فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، وأبرز المقترحات المقدمة لتنظيم الاحتفالية علي نحو يجسد معالم هذه الملحمة التاريخية العظيمة؛ من بينها إعداد محاضرة حول انتصارات أكتوبر المجيدة يتم إلقائها خلال اليوم الدراسي الأول وتعميمها علي كافة الكليات بالجامعة، وكذلك فيلم وثائقي يتم عرضه من خلال شاشات العرض الرئيسية بالجامعة، إلي جانب تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والتوعوية بمشاركة كورال الجامعة، وكذلك مناقشة استعداد الجامعة لإقامة مراسم تحية العلم لهذا العام في ساحة مدخل المبني الإداري يوم (١١) من أكتوبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وناقش الحضور، مقترح تنفيذ بعض المجسمات المعبرة عن الاحتفالية والتي يشارك في تصميمها طلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية، وتنظيم عدد من الفقرات الشعرية التي يلقيها الموهوبين من طلاب الجامعة بمشاركة طلاب ذوي الإعاقة، إلي جانب مقترحات تكريم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وتنظيم معرض فني يضم كافة الأعمال الفنية للطلاب الفائزين في مسابقات الاحتفالية، والتأكيد علي مواجهة الشائعات والحرب النفسية وحروب الجيل الرابع التي تثير الفتن والاضطرابات، وتؤثر سلباً علي استقرار المجتمع؛ من خلال فعاليات الاحتفال

جامعة أسيوط تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973

جامعة أسيوط تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 1973