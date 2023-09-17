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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دنيا النوبي تطلق أحدث أغانيها بعنوان "خسرت كتير"

دنيا النوبي
دنيا النوبي

طرحت الفنانة دنيا النوبي أغنية جديدة بعنوان "خسرت كتير" مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا النوبي
https://youtu.be/8VAIWWxkZOg?si=_-SMxZ-F44240eAs

تفاصيل أغنية "خسرت كتير"

أغنية "خسرت كتير" من كلمات مصطفي ناصر، وألحان غريب وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات اغنية خسرت كتير دنيا النوبي

فضلت معاك وانا عايشاك وعايشة انا بيك
وسر في بير خسرت كتير
بيني وبينك ساعات عينك بتخدع فيك
وشر كبير يبانلك خير
مفيهاش كلام انا كنت خايفة نسيب
واديني سيبت عشان ابطل اخاف

اتارينا كان فعلا ضروري نغيب
علشان حقيقتك من بعيد تتشاف
لو الايام دي ليها كلام كانت هتقول
ياريته يروح كفاية جروح
ولا هفضل ولا هقبل عذابي يطول
ما برضه يا روح ما بعدك روح

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