عبدالرحمن رشدي يطرح أغنية "ياما".. فيديو

طرح المطرب عبدالرحمن رشدي أغنيتة الجديدة بعنوان "ياما"، عبر المنصات المختلفة.

اغنية ياما، كلمات محمد الشافعي، وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع زجا، وتعد هذه الأغنية الثالثة له خلال هذا العام، حيث سبق وطرح أغنية "شفت مآسي" و "يا دنيا".



سبق وان تعاون عبدالرحمن رشدي مع عدد من المطربين منهم: أمير عيد في أغنية "فصام"، و "الرزق" مع محمد الليثي، "نشكي لمين" مع أحمد كامل.



جدير بالذكر أن عبدالرحمن رشدي، بدا مشوره الفني عام ٢٠١٥، و في وقت قصير اثبت وجوده علي الساحه الفنيه، حيث كان اول ظهور له مع فرقة كايروكي في حفل ردبل ساوند كلاش وكانت نقطه الانطلاق حيث في نفس العام تعاون مع مصطفي حسني بتقديم اغاني في حلقات برنامج انسان جديد.



وفي عام ٢٠١٧ تعاون مع كايروكي في البوم نقطه بيضا في اغنيه نقطه بيضا ١ و ٢ وبسبب هذه الاغنيه بدا في الظهور في حفلات كايروكي والتي تسببت في ظهوره بشكل مختلف في الساحه الفنيه.

وفي عام ٢٠١٨ بدا رحلته في تحضير الالبوم والتعاون معه الموزع معتز ماضي و كان هذا الالبو فيه ١٠ اغاني والذي تم طرحه في عام ٢٠٢١، وفي هذا الالبوم طرحت اغنيه "انت الاحباب" من كلمات والحان عبدالرحمن رشدي، والتي حققت انتشار غير مسبوق وصل إلى ٢٠ مليون مستمع.

