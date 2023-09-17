رئيس جامعة طنطا: مستشفي سرطان الأطفال نموذج لتقديم الخدمات الطبية بوسط الدلتا

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن مستشفى سرطان الاطفال الجامعي بطنطا أصبحت نموذجا لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية، مشيدا بما قدمته الدولة المصرية من دعم في كافة الأوجه على مستوى الامكانات المادية والبشرية.



‎جاءت تصريحات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا؛ لتؤكد الدور المتميز والريادي لمستشفي سرطان الاطفال بجامعة طنطا أثناء جولة تفقدية عصر اليوم بمصاحبة الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام توفيق استاذ ورئيس قسم الاورام بالجامعة والمدير التنفيذي المشرف علي المستشفي والدكتور عاصم غلاب مدير التشغيل بالمستشفى والتي تم إعادة تشغيلها يوم الأحد الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي مؤسسة ٥٧٣٥٧ لسرطان الاطفال بالقاهرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ في احتفالية كبري.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته غرف اقامة المرضى و التقى بعدد من الحالات وحرص على استطلاع ارائهم فى جودة الخدمات المقدمة، حيث اشاد المرضى بجودة الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة لهم، وتابع ايضا خلال جولته صيدلية المستشفى، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر كافة أنواع الأدوية اللازمة لعلاج المرضى

وخلال جولته تابع رئيس الجامعة مستوى الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للأطفال، مؤكداً على حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستشفى بعد إعادة تشغيلها فى مايو الماضى، بتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا.

وفى السياق ذاته حرص رئيس الجامعة على مقابلة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالهيكل الاداري بالمستشفى لمتابعة سير العمل.