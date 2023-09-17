حاصل على بكالوريوس تربية رياضية.. تفاصيل نصب متهم على صاحب سوبر ماركت في تحويلات الكاش

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية، بمعاونة الأهالي من ضبط حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، بعد قيامه بالنصب على صاحب سوبر ماركت بقرية القطنة.

وطلبه تحويل مبلغ 2000 جنيه عبر محفظة كاش ورفض سداد المبلغ وإشهاره سلاح نارى وادعائه عمله كضابط وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتى إيصال أمانة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرط الستاموني من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من "رمزي.م.أ.م"، 36 عاما، صاحب سوبر ماركت على طريق (المنصورة - جمصة) أمام قرية القطنة ومقيم قرية الجزائر بقيام شخص بإشهار سلاح ناري ورفض سداد قيمة مبلغ تحويل عبر خدمة "كاش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة رئيس المباحث، بالفحص تبين انه حال تواجد صاحب السوبر ماركت بالمحل عمله حضر إليه احد الأشخاص مستقلا السيارة ( ط د ر 6196) وطلب منه تحويل مبلغ 2000 جنيه على محفظة "كاش" وحال مطالبته بسداد قيمة التحويل تهرب وحاول الهرب وقام بإشهار سلاح ناري مدعيا انه ضابط فاستغاث صاحب المحل بالأهالي وتمكنوا من ضبطه والسلاح الناري.

وتبين أن المتهم حاول النصب على صاحب محل سوبر ماركت وحال ضبطه ادعى عمله كضابط، وتبين انه يدعى"محمد.ع.ي"، 35 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، ومقيم بمدينة مبارك مدينة المنصورة، وبحوزته محدث صورت - وعثر بداخل السيارة على ملابس أميرية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتحصله على الملابس الأميرية أبان تجنيده عام 2016 والسيارة قام باستئجارها من مكتب تأجير سيارات بمدينة دمياط الجديدة.

بالكشف عن المتهم، تبين انه مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جنحتي ايصالات أمانة، جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.