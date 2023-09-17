محافظ القاهرة: استمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتغييرات المناخية 

خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة..

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى يشهدها العالم حاليًا .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار مؤكدًا ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها .

سرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها فى حدود القانون .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها .

وأكد محافظ القاهرة، على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.