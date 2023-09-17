مديريتا أوقاف سوهاج وقنا تكرمان الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

كرمت مديريتا أوقاف سوهاج وقنا الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، حيث قامت مديرية أوقاف سوهاج بتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي بمسجد الحق.

حضر التكريم الدكتور محمد حسني عبد الرحيم مدير مديرية أوقاف سوهاج، والدكتور أحمد فهمي علي محمد وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الأسبق، والشيخ شحاته محمد شحاته مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ خلف محمود عبد الحكم إمام وخطيب المسجد.

مديرية أوقاف قنا تكرم الأطفال المتميزين

كما قامت مديرية أوقاف قنا بتكريم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي بمسجد الفتح بالبراهمة التابع لإدارة أوقاف قفط، بحضور الشيخ محمد محمود جاد المولى مسئول شئون القرآن الكريم بالإدارة، والشيخ حسين جاد الكريم حمادة مفتش المنطقة.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي برنامج عظيم ومشرف للغاية ويبني جيلًا واعيًا، وقد حقق تطورًا ملحوظًا وإقبالًا متميزًا، وهذا جهد كبير لوزارة الأوقاف، وفي ختام اللقاء تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.