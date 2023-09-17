اليابان تعرب عن تقديرها لجهود شيخ الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان

أعرب السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، عن تقدير ‏اليابان وعميق احترامها لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجهوده الرامية إلى ‏تعزيز الحوار بين الأديان وتقديم ‏رسالة التسامح التي يبعثها فضيلته إلى العالم من المكان الأكثر احترامًا ‏بين المجتمع الإسلامي.‏

رسالة تحقق السلام والتعايش ‏المتناغم بين مختلف الشعوب ‏العالم».

وأضاف سفير اليابان في رسالة مكتوبة بعثها إلى شيخ الأزهر: «من المؤكد ‏أنَّ رسالتكم وجهودكم تلقى ‏تقدير المجتمع الإنساني الأوسع نطاقًا بوصفها رسالة تحقق السلام والتعايش ‏المتناغم بين مختلف الشعوب ‏العالم».‏ مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون في الأيام المقبلة مع الأزهر بطريقة ملموسة بما في ذلك ‏تبادل الطلاب والمنح الدراسية ‏وكذلك تعزيز تعليم اللغة.‏



وفي رسالته، تقدم سفير اليابان بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على ما حظي به من اهتمام ‏وتقدير خلال لقائهما بمشيخة الأزهر الشهر الماضي، وأنَّ اللقاء كان «مناقشة مثمرة للغاية تناولت العديد ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة طيبة لمشاركة فكر فضيلة شيخ الأزهر ووقته الثمين». ‏معربًا عن تطلعه لمقابلة أخرى في المستقبل القريب.‏

عقد المجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد شامة، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، لقاء موسعًا، بمشيخة الأزهر الشريف.



تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التواصل الفعال مع الجماهير، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

أكد المشاركون ضرورة مواصلة الجهود والنزول إلى أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير، والاستفادة من فروع بيت العائلة المنتشرة على مستوى المحافظات في استعادة القيم الأخلاقية للمجتمع ونشر السلام وروح التعاون والتراحم بين الناس.

وناقش الحضور سبل تحقيق الأهداف والمبادئ التي أنشئ من أجلها بيت العائلة المصرية، وتناول الاجتماع عددا من المقترحات حول منظومة العمل خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في موقعه لتحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالوطن من خلال اصطفاف الجميع في عملية البناء المجتمعي وتنمية وتحصين عقول الشباب من الفكر المنحرف والانقسامات والتعصب.