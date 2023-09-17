ضبط 5 مراكز طبية تعمل بدون ترخيص فى قنا

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد برئاسة، محمد عز سكرتير المدينة بالتنسيق مع العلاج الحر، والدكتور محمد عماد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، مسئولى الصحة والسلامة المهنية، حملة مكبرة لضبط عدد من مراكز التجميل، التى تعمل بدون ترخيص .

جاء ذلك بحضور مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة، ومسئول إدارة المتابعة بالوحدة بمركز قنا.

وأكد اللواء طارق لطفي، أن حملة اليوم استهدفت المرور على جميع المراكز الطبية ومراكز التجميل الواقعة بنطاق مركز قنا، وجرى التأكد من وجود تراخيص لها ومطابقتها للمواصفات والمعايير .

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز تجميل تعمل بدون ترخيص ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأهابت إدارة العلاج الحر التابع لمديرية الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر بالمحافظة بأصحاب المراكز الطبيه ومراكز التجميل الخاصه الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجوده ومكافحة العدوى، وذلك حفاظاً علي حياه المواطنين، مؤكدين على إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.