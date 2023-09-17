الوادي الجديد: تعميم استخدام البطاقات الذكية لاستهلاك الوقود پالمركبات الحكومية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء إجراءات تعميم استخدام البطاقات الذكية في استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية لجميع الحملات الميكانيكية بالمحافظة. ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد وتنظيم استهلاك الوقود، كما يهدف إلى ضمان رقابة قوية على عملية توزيع المنتجات البترولية ومنع أي استغلال أو إساءة في توزيعها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها محافظ الوادي الجديد لتحسين وتطوير أداء القطاع الحكومي بالمحافظة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء على جميع المركبات التابعة للجهات الحكومية بالمحافظة.

وفي سياق متصل أكد اللواء زملط على أهمية استكمال خطة تركيب عدادات كودية للآبار الزراعية على مستوى المحافظة. وتهدف هذه الخطة إلى ترشيد استهلاك مياه الري والمحافظة على مستوى طبقة المياه الجوفية المحلية.

تم التنسيق مع وزارة الري والجهات المختصة لتوفير عدادات كودية وتنفيذ خطة التركيب والتشغيل تشمل جميع الآبار بالمحافظة. تحسين فعالية هذا الإجراء ومضاعفة الجهود للحفاظ على الموارد المائية في المحافظة.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لتحسين إدارة الموارد وتحسين الاستدامة في المحافظة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتوفير النفقات الحكومية المتعلقة بالوقود، فضلاً عن الحفاظ على موارد المياه المحلية.