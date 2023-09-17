غداً الإثنين.. قافلة طبية مجانية بقرى أبوقرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من غد الإثنين ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية ريحانة إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص ، على مدار يومين متتاليين 18 و 19 من شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيبسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها ، ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً وكيل الوزارة ، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.