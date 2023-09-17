موعد ومكان حفل أحمد علي الحجار المقبل

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل غنائي للفنان أحمد علي الحجار، يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر بقاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء وسعر التذكرة 150 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم الفنان أحمد علي الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، والده الفنان الكبير علي الحجار.

معلومات عن الفنان أحمد علي الحجار

ولد الفنان أحمد علي الحجار، ونشأ في بيت فني عريق، علمه جده إبراهيم الحجار الكثير من أصول وقواعد الغناء العربي الأصيل.

بعد تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية، التحق بجامعة بيركلي للموسيقى المعاصرة بالولايات المتحدة الامريكية لدراسة التوزيع الموسيقي والإنتاج الفني، خلال رحلته بالولايات المتحدة، نال أحمد فرصة الغناء بجانب نجوم عالميين مثل كارول كينج وچیسون مراز.

ايضاً نال فرصة غناء احدى اغانيه الخاصة في قاعة "سيمفوني" العريقة بمدينة بوسطن بمصاحبة اوركسترا "بوسطن بوبس"، احدى اهم فرق الاوكسترا بالعالم.

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية حديثًا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون؛ مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.