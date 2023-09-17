الأحوال المدنية تنظم قافلة لتيسير خدمات المواطنين بالوادي الجديد

نظم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قافلة لتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتوفير الخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر هذه القافلة مجهزة تجهيزًا كاملا فنيًا ولوجستيًا لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة وكفاءة. ومن الخدمات التي تشملها القافلة هي إصدار بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، والتي تعد أحد أبرز وثائق الهوية التي يحتاجها المواطن المصري في مختلف الأنشطة الحكومية والمدنية.

ويعتبر إصدار بطاقات الرقم القومي المُصدرة المُميكنة جزءًا من جهود الدولة لتحديث قواعد البيانات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فهي تساهم في تسريع الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تيسير الوصول إلى الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي.

تأتي هذه القافلة في إطار سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين في المناطق النائية والمناطق التي قد يكون فيها صعوبة في الوصول إلى المراكز الحكومية الرئيسية. وتساهم القوافل المجهزة بالكامل في تقديم الخدمات بشكل فعال وسريع، وتسهل على المواطنين الحصول على الوثائق الرسمية التي يحتاجونها.

وتتميز هذه القافلة بتوفير خدمات مجانية للمواطنين، وتعمل على مدار الأسبوع وخلال ساعات العمل الرسمية. ويأمل القطاع أن تكون هذه القافلة نقطة تحول في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق النائية، وتلبي احتياجاتهم بسهولة وسرعة. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية في مصر وتحسين نوعية حياة المواطن

تعمل الحكومة المصرية على تطوير الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل سهل وفعال لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وتأمل الحكومة أن تسهم هذه القافلة في تحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة الوادي الجديد بشكل كامل ومريح.