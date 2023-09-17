تماثيل مُقلدة..سقوط عصابة الاتجار في العملات والنصب على المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.