تكريم 4 من تعليم الوادي الجديد في مسابقات مدرس مصر

في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم وإحدى المؤسسات التنموية المهتمة بالتعليم، تم تكريم أربعة من منسوبي قطاع تعليم محافظة الوادي الجديد في مدارس اللغات، لتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في المسابقات التي اجرتها إحدى المؤسسات التنموية المهتمة بالتعليم، مدرس مصر، القائد الفعّال لعام 2023م.

تم تكريم وفاء محمد عبلة، مديرة مدرسة بولاق الرسمية للغات، بالمركز الأول في مسابقة القائد الفعّال. وتكريم إيمان ربيع صفيان، وإبراهيم، في مدرسة اللغات الرسمية بالخارجة، بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

وحصل محمد رمضان خضر، في مدرسة موط الرسمية للغات، على المركز الثاني على مستوى المحافظة. كما تم تكريم هناء محمد عبد السلام، في مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة، بالمركز الثالث على مستوى المحافظة. جميع هؤلاء تم تكريمهم في مسابقة مدرس مصر 2023.

عبّر المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن خالص تهنئته للمكرمين في الحفل، وأشاد بالمظهر اللائق والمشرف الذي ظهروا به. كما أوضح أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة والنجاحات التي حققوها في مجال التعليم. وأعرب عن تمنياته بمزيد من التقدم والنجاح لهم في مسارهم العلمي والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن جهود الوزارة لتشجيع ودعم الكوادر التعليمية وتحفيزها على الابتكار وتطوير العملية التعليمية في مصر. وتعكس هذه المسابقات والتكريمات الدور المهم الذي يلعبه التعليم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة وتطوير المجتمع.

تكريم اربعة من قيادات تعليم الوادي الجديد في مسابقات مدرس مصر

تكريم اربعة من قيادات تعليم الوادي الجديد في مسابقات مدرس مصر

تكريم اربعة من قيادات تعليم الوادي الجديد في مسابقات مدرس مصر