زوجها عذبها حتى الموت..التحريات تكشف ملابسات إنهاء حياة سيدة بالنزهة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل ربة منزل في منطقة النزهة بالقاهرة، وتبين أن زوجها تعدى عليها بالضرب والتعذيب البشع بسكب الماء المغلي على جسد الضحية ولقيت مصرعها.

كما دلت التحريات إلى أن مشادة كلامية بين المتهم (عامل) وزوجته تطورت إلى خلاف ومشاجرة تعدى على إثرها على المجنى عليها بالضرب وسكب عليها المياه المغلية،وأن المتهم كان دائم التعدى على زوجته الضحية ، وألقى رجال المباحث القبض على الجاني وإحالته إلى النيابة العامة.وقال مصدر أمني أن قوة أمنية أصطحبت المتهم إلى مسرح الواقعة وقام بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق.



كانت منطقة النزهة بالقاهرة،قد شهد ،أمس، مأساة بشعة، أنهى عامل حياة زوجته وسكب عليها ماء مغلي ،حتى لفظة أنفاسها الأخيرة ،وألقي القبض على المتهم والذي أقر بجريمة قتله زوجته لوجود خلافات بينهما وشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة ، مفاده مقتل سيدة وحرق جسدها بالماء المغلي داخل شقتها بدائرة القسم،

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة،وقيامه بسكب الماء المغلي على جسد المجني عليها ما نتج عنه وفاتها متأثرة بإصابتها.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.