مسجدان بالوادي الجديد يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الدرجة الأولى

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن حصول مسجدين بمدينة الخارجة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الدرجة الأولى خلال الأسبوع الحالي.

وأشار مدير عام أوقاف الوادي الجديد إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر ويومي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحا أن سياسة الوزارة في هذا الشأن ترتكز على الاهتمام بالمظاهر والمظاهر. الرؤية العمرانية وزيادة كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع المساجد النوعية والذي ينقسم إلى ثلاث فئات: أ، ب، ج.

وأضاف شاهين أن المساجد التي حصلت حتى الآن على اعتماد الفئة “أ” وشهادة ضمان الجودة هي مسجد ناصر ومسجد الاستقامة بمدينة الخارجة، موضحا أن الإدارة تسعى لضم أكبر عدد ممكن من المساجد للحصول على هذه الشهادة.

وشدد وزير الأوقاف، خلال لقائه بأئمة ومشائخ القليوبية، على ضرورة الاهتمام الكامل بنظافة أسطح المساجد، مشيراً إلى أن المسجد الذي سيتم منحه فئة الجودة "أ" سيحصل فوراً على إجمالي شهادة. قرار الضم حتى ولو لم يكن ملحقا بالوزارة، مطالبا مسؤولي التبرعات بالاهتمام بالجانب الثقافي للمساجد من خلال وصف دقيق لتحولها كواجهة للمحافظة في إطار تكوين الصورة الثقافية مصر. مشيراً إلى أن نظافة المساجد وزواياها وأسطحها جزء مهم من تصدير الوجه الحضاري للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق ببناء المسجد وأهميته من حيث الأداء المعماري والصيانة والترقية، كما يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد الحاصلة على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات مراجعة درجة الحفظ والاستمرارية عند المستوى المتحقق.