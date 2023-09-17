ضبط كميات مخدرات بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما الإتجار فى المواد المخدرة.

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فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجراميةتخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية - برج العرب بالإسكندرية).

وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الأتية :

ضبط (عنصرإجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته(عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته(عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط (عنصرين إجراميين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته(كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.