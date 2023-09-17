شخصيات من التاريخ الكنسى

القديس بيمن «المتوحد».. رمز من التراث القبطى

احتفلت الكنيسة القبطية، منذ أيام بذكرى رحيل الأنبا ييمن المتوحد، أحد أبرز الشخصيات التى مرت على التاريخ المسيحى ويعد من رموز الرهبنة والتراث الأرثوذكسى المعروف بـ«القديس الناسك».

< ولد هذا القديس عام 350م من أسرة تقية ومؤمنة، وكان له ستة إخوة وهم «يوحنا وأيوب ويوسف وبائيسوس ويعقوب وإبراهيم».

< اختارت الرهبنة قلب القديس بيمن وذهب إلى «برية شيهيت» المعروفة بـ«وادى النطرون حاليًا»، وبدأ فى النسك والعبادة نحو عام 390م.

< ذهب القديس عام 407م متأثرًا من هجمات البربر آنذاك وتوجه مع إخوته إلى إحدى القرى التابعة لمركز الخطاطبة فى محافظة البحيرة حالياً وكانت تعرف بـ«ترنوط» ومكثوا لمدة زمنية حتى عادوا إلى برية شيهيت.

< وخلال عام 434م أعاد البربر الهجوم ونفى القديس ثم عاد إلى شيهيت، ثم ذهب عام 444، إلى الصعيد ومكث فيها لمدة طويلة وتتلمذ على يده الكثير من أبرزهم القديس مكاريوس الكبير وآخرون وكان مُحباً للسكون والوحدة والصمت.

< رحل هذا القديس فى تاريخ 4 نسىء «حسب التقويم القبطى» ولا تزال تعيد الكنيسة إحياء ذكراه لتخبر أجيالها المتعاقبة بما يملكون من تراث وثروة بشرية عريقة.