زلزال جديد بقوة 3.8 درجة يضرب منطقة الهلالات في المغرب

أعلنت "السلطات المغربية"، عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يُقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة.

وبحسب صحيفة "هسبريس"، قالت الداخلية المغربية إنه في حصيلة جديدة حتى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2946 شخصا، حيث تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصاً.

عاجل المغرب يُصدر أوامر ملكية بشأن تداعيات الزلزال المُدمّر

أكد ملك المغرب، "محمد السادس"، أن عملية إعادة إيواء المُتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

جاء ذلك خلال ترؤس ملك المغرب بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا من الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز.

كان هذا البرنامج موضوع تعليمات ملكية صدرت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك عقب وقوع الزلزال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

شدد ملك المغرب على أنه يجب أن تنجز عملية إعادة الإيواء في ظل احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات السكان المتضررين.