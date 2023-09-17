مياه أسيوط تستعد لاستقبال فصل الشتاء وتفعيل خطط الإغاثة

صرح المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن اتخاذ اجراءات استباقيه لمواجهه الأمطار فى فصل الشتاء، وذلك في ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

موضحا أنه تم توجيه إدارة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة ارتفاع مناسيب المياه ومتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس التى قد تتعرض لها البلاد، وعلى هذا الأساس تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، ومآخذ محطات المياه المرشحة، حيث تم رفع درجة الاستعداد فى جميع محطات رفع الصرف الصحى.

وفى هذا الإطار استعدت الشركة لموجة أمطار الشتاء بأسيوط بالتنسيق مع المحافظة والشركه القابضة، تم عمل تطهير وصيانه في جميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات ببالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية هذا بالإضافة إلى تفعيل خطط الإغاثة بين شركات المياه الصرف الصحي بعضها وبعض كذا تفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية وتفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ والتأميد على جاهزية كل المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

كما أكد الشرقاوي استعداد الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود واتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها وكذا رفع درجات الاستعداد القصوى في كل المناطق الساخنة.

وفى سياق متصل، ذكر أن الشركة تستقبل جميع الشكاوى التى تشمل انقطاع المياه أو حدوث كسر أو تجمع مياه على الخط الساخن 125 من أي موبيل أو خط أرضي.