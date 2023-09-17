تشكيل اَرسنال المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يواصل اَرسنال استعدادته القوية لمواجهة إيفرتون، في المباراة التي يستضيفها ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب الفريق المستضيف للمباراة في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما لعب 4 مباريات، حيث خسر 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

بينما يبحث الجهاز الفني لـ اَرسنال عن الانتصار خلال مواجهة إيفرتون، من أجل الوصول للنقطة الـ 13 والاستمرار في ملاحقة السيتي.

تشكيل اَرسنال المتوقع لمباراة إيفرتون

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: ألكسندر زينشينكو، بن وايت، ويليا ساليبا، جابريل ماجاليش

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافريتز، جابريل جيسوس

الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة إيفرتون أمام اَرسنال في الـ 6.30 من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "جوديسون بارك".

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة المرتقبة على قناة " beIN Sports HD "، فقد نجحت الشبكة القطرية في الحصول على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الطويلة الماضية.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا