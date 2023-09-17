عاجل
زلزال بقوة 2 .3 درجة يضرب ولاية قالمة في الجزائر
الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد

أكد الرئيس العراقى، عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم.

txt

العراق: الإمارات ترغب بالمشاركة في مشروع طريق التنمية

txt

إنهاء حياة الطفلة "ريتاج" يهز العراق| فيديو

وشدد رشيد خلال استقباله رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة فارس، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأحد على أهمية استمرار الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كونه يمثل ركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين وتقديم الخدمات والبدء بمشاريع الاستثمار وتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية".

وقال الرئيس العراقي "إن بلاده يتمتع بعوامل اقتصادية وجغرافية وثقافية وحضارية وهي مخرجات متميزة لإنجاح المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ومنطلق لأهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات المهنية واستقلاليتها، والاستفادة من هذه العوامل في شحذ الطاقات وزيادة وتيرة الإنتاج ورفد الحكومة في سعيها لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".

ولفت رشيد إلى أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى "ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم".

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاطات الاتحاد والنقابات المنضوية فيه وأهم المؤشرات التي تواجه عملهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وتثمينهم لطروحات وحرص فخامته على الاهتمام بالطبقة العمالية".

مواد متعلقة

العراق: الإمارات ترغب بالمشاركة في مشروع طريق التنمية

خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا جاهز ويبدأ العمل قريبًا

العراق وفرنسا يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك

وزير خارجية العراق يزور إيران ويتوقع منها عدم استخدام العنف

اتفاقية استراتيجية بين العراق وأمريكا على المحك لهذا السبب
الجريدة الورقية