أنهاء حياة الطفلة "ريتاج" يهز العراق| فيديو

بسبب أقراط من الذهب ، أي ما تعرف محليا بــ "التراجي" ، امرأة تقتل طفلة في سن التاسعة خنقا ثم أحرقت جثمانها وتضعها في أكياس من البلاستيك في محافظة بابل ، وتثير غضب الرأي العام العراقي.

أقراط من الذهب

خرجت الطفلة ريتاج قيس من منزلها ، متجهة إلى منزل جدها ، لكنها م تعُد وبعد 24 ساعة من البحث المتواصل، عثر ذووها على أجزاء من رأس الطفلة وأسنانها في حاوية للنفايات .

وتردد المتهمة، وهي جارة الطفلة ريتاج، في ذات الحي على حاوية النفايات ، أثار تساؤل أهل المنطقة ، فأبلغوا قيادة شرطة بابل ، وبعد تحقيق الشرطة وجدوا جثمان الطفلة في أكياس من البلاستيك في بيت المتهمة ، وهي مغطاة بالنفط .

ويقول البعض إن المتهمة قامت بفعلتها للتغطية على جريمة اغتصاب ، وآخرون يقولون إنها قامت بذلك بعد أن سرقت أقراضا من الذهب ، كانت ترتديها الصغيرة ، أما الناس فيطالبون بتوجيه أقسى العقوبة على المتهمة في حال ثبتت إدانتها.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.