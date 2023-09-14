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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أنهاء حياة الطفلة "ريتاج" يهز العراق| فيديو

الطفلة ريتاج
الطفلة ريتاج

بسبب أقراط من الذهب ، أي ما تعرف محليا بــ "التراجي" ، امرأة تقتل طفلة في سن التاسعة خنقا ثم أحرقت جثمانها وتضعها في أكياس من البلاستيك في محافظة بابل ، وتثير غضب الرأي العام العراقي. 

 

أقراط من الذهب 

خرجت الطفلة ريتاج قيس من منزلها ، متجهة إلى منزل جدها ، لكنها م تعُد وبعد 24 ساعة من البحث المتواصل، عثر ذووها على أجزاء من رأس الطفلة وأسنانها في حاوية للنفايات . 

 

وتردد المتهمة، وهي جارة الطفلة ريتاج، في ذات الحي على حاوية النفايات ، أثار تساؤل أهل المنطقة ، فأبلغوا قيادة شرطة بابل ، وبعد تحقيق الشرطة وجدوا جثمان الطفلة في أكياس من البلاستيك في بيت المتهمة ، وهي مغطاة بالنفط . 

 

ويقول البعض إن المتهمة قامت بفعلتها للتغطية على جريمة اغتصاب ، وآخرون يقولون إنها قامت بذلك بعد أن سرقت أقراضا من الذهب ، كانت ترتديها الصغيرة ، أما الناس  فيطالبون بتوجيه أقسى العقوبة على المتهمة في حال ثبتت إدانتها. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

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