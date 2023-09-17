إنشاء محور جديد يمر بالنيل في قنا لربط طرق الشرق والغرب



أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وافق علي إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات ، بداية من الطريق الصحراوي الغربي مرورا بأعلي النيل وحتي الطريق الصحراوي الشرقي.

تحقيق السيولة بمدينة قنا

أوضح المحافظ، أن المحور سيكون موازيا لكوبري دندرة أعلي النيل منوهًا أن المحور الجديد سيخفف ضغط مرور السيارات علي كوبري دندرة حيث سيقوم بتوفير الوقت والجهد علي المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا .

طفرة بقطاع الطرق والكباري

وأورد المحافظ، أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية ، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين .

وأضاف أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مشروع القطار الكهربائي

ولفت المحافظ، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر.

ونوه المحافظ، إلى أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر .

وإطلع وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، ومحافظ قنا أشرف الداودي ونائب المحافظ الدكتور حازم عمر، اليوم الأحد، على إنشاءات محطات القطار الكهربائي بمحيط محافظة قنا.



