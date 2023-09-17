جامعة إسلسكا تحتفل بتخرج دفعة جديدة في برنامج إدارة الأعمال

نظمت جامعة إسلسكا حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال، 4 من خريجى DBA و279 MBA بمسرح الحضارات.

جاء ذلك بحضور الدكتور على المليجى رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، والدكتور فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة اسلسكا باريس، والدكتور كريم الحناوى الأمين العام للجامعة.

جامعة إسلسكا تتحدث عن نفسها

نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا

ووجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا التحية للدكتور محمد الحناوي، والدكتور علي المليجي، الرواد المؤسسيين الذين أشتركوا في ذات الحلم، حلم تمكين الشباب من خلال التعليم إيماناً بقدراتهم وإمكانياتهم الهائلة، وبالرغم من كثرة العقبات إلا ان الهدف ظل واضحا وتحول الحلم إلي واقع.

كما وجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس أعمدة النجاح و التميز الذين بمثابة التاج الذي يكلل هامة جامعة اسلسكا وللقوي الناعمة جميع العاملين بالجامعة.

وقالت رئيس جامعة إسلسكا إنه عادة ما يتم الإشارة الي الجامعة وتاريخها الحافل خلال السنوات الماضية إلا أني لاحظت ان إسلسكا تتحدث عن نفسها من خلال سفرائها من الخريجين المنتشرين في كل مكان، مشيرة إلى وجود مايزيد عن 8 آلاف خريج يشغلون أرفع المناصب داخل وخارج المحروسة، وأنهم القيادات في كافة المؤسسات، وحاملي الراية في كل مكان، وسفراء اسلسكا والمتحدثين الرسميين عنها.

وأشارت رئيس جامعة إسلسكا إلى أن العالم حالياً يواجه الكثير من التحديات غير المسبوقة، مثل: الكوارث الطبيعية، والتحولات الحياتية سريعة الوتيرة، والتحول الرقمي وسيطرة الذكاء الاصطناعي علي الكثير من المجالات .

ولفتت رئيس جامعة إسلسكا إلى أن العديد من المنشآت كشركات السياحة والبنوك ومتاجر التجزئة وغيرها أغلقت فروعها للزج بالعميل إلي التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتوفير تكاليف الموظفين، وأثرت الميكنة علي التوظيف خاصة في المجالات كثيفة العمالة، وحالياً أصبحت أنجح الشركات هي تلك التي تسوق اللاملموس intangibles وتركز على استباق اهتمامات البشر والعزف علي مشاعرهم.

ونوهت رئيس جامعة إسلسكا بتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الأخير الذي أشار إلى تنامي شعور القلق والخوف من المستقبل عند معظم شعوب الأرض وما يتبع ذلك من أمراض عضوية ونفسية، لذا لا مفر من مواكبة التغيير وتحديث وتطوير رأس المال البشري والتعامل مع الحاضر من منظور مستقبلي وهذا دور المؤسسات التعليمية إعداد خريج للمستقبل .

واختتمت رئيس جامعة إسلسكا كلمتها، قائلة: "أود أن أؤكد أننا فخورين بكم DBA’s & MBA’s وستستمر اسلسكا جزء من حياتكم المقبلة سواء من خلال البعض الذي سيواصل الدراسة في برنامج الدكتوراه DBA أو من خلال المساهمة في مبادرات المسئولية الاجتماعية أو من خلال جماعة الخريجين ESLSCA Alumni وأيضا من خلال توفير فرص تدريب internships للدارسين في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال أو فرص عمل لخريجي برنامج البكالوريوس. وتحية تقدير لمدير برنامج DBA ومدير برنامج MBA".

وقدمت الدكتورة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة اسلسكا باريس، التهنئة للخريجين وأسرهم وأوصتهم بضرورة عمل توازن دائما بين حياتهم الشخصية والحياة العلمية والعملية.

وقال د.خالد بخيت رئيس برامج الماجيستير بالجامعة أن إكمال DBA أو MBA يعد إنجازًا كبيرًا يمثل سنوات من العمل الجاد والتفاني والتضحية. لقد أظهر هؤلاء الطلاب ليس فقط براعتهم الأكاديمية ولكن أيضًا تصميمهم على التفوق في عالم الأعمال. لقد تبنوا التحديات، وطلبوا المعرفة، وأظهروا نضجا كأفراد ومحترفين.

ووجه د.على المليجى رئيس مجلس الأمناء كلمته للخريجين قائلا معيار النجاح فى الحياه ليس تحقيق الربح المادى ولكن معيار النجاح هو التأثير الذى تحدثوه فى المجتمع سواء المجتمع الأصغر وهو الأسرة و المجتمع بصورته الأكبر وهى الوطن، وأضاف فى عام ٢٠٠٨ حدثت أزمة عالمية فاتفقت اسلسكا مع مجموعة من الجامعات الأمريكية والأوربية على اعتبار الإدارة مهنة كأى مهنة ولها قسم، هذا القسم يجب أن يظل أمامكم مدى الحياة، وقام الدكتور على المليجى بقراءة القسم المهنى وردده من وراءه الخريجين.

جدير بالذكر أن جامعة "إسلسكا" تأسست في العام 1949 في باريس- فرنسا، ولديها 5 فروع رئيسية في المواقع الأكثر تأثيرا في العالم، وتم تخريج أكثر من 18,000 طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست "إسلسكا" أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.