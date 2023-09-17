بيت العائلة المصرية يبحث سبل تعزيز التفاعل مع الجماهير

عقد المجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد شامة، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، لقاء موسعًا، بمشيخة الأزهر الشريف.



تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التواصل الفعال مع الجماهير، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

ضرورة مواصلة الجهود والنزول إلى أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير

أكد المشاركون ضرورة مواصلة الجهود والنزول إلى أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير، والاستفادة من فروع بيت العائلة المنتشرة على مستوى المحافظات في استعادة القيم الأخلاقية للمجتمع ونشر السلام وروح التعاون والتراحم بين الناس.

وناقش الحضور سبل تحقيق الأهداف والمبادئ التي أنشئ من أجلها بيت العائلة المصرية، وتناول الاجتماع عددا من المقترحات حول منظومة العمل خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في موقعه لتحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالوطن من خلال اصطفاف الجميع في عملية البناء المجتمعي وتنمية وتحصين عقول الشباب من الفكر المنحرف والانقسامات والتعصب.

تستضيف قاعة الأزهر للمؤتمرات الأربعاء القادم ندوة حول "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام"، للكاتبة والشاعرة مريم توفيق، وذلك بحضور بحضور كوكبة من علماء الأزهر والكنائس المصرية وبيت العائلة المصرية.



تأتي الندوة التي يشارك فيها علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في إطار الدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية .



تؤكد محاورها على معاني الإنسانية والوطنية بين شركاء الوطن الواحد، كما أنها تؤكد على الدعوة المستمرة إلى إرساء معالم السلام والاستقرار وبيان حقيقة العلاقة بين الأديان من خلال التواصل والتحاور بين الرموز الدينية في الداخل والخارج، وأهمية التلاحم بين الأزهر والكنيسة في مواجهة الأزمات والمؤامرات الداخلية والخارجية.



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، البدء في البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، اليوم السبت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).



يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.